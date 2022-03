Francisco Menezes ameaçado depois de piada com acusações a Rúben Semedo na Grécia

O humorista Francisco Menezes queixa-se de ameaças e assédio depois de fazer uma piada com as acusações de violação de uma menor que o jogador Rúben Semedo enfrenta na Grécia.

A frase “Rúben, seu bandido”, acompanhada pela foto da menor que acusa Rúben Semedo de violação e a legenda “deve ter sido uma luta titânica” causaram polémica nas redes sociais de Francisco Menezes. O humorista e ex-apresentador veio, entretanto, queixar-se de assédio e ameaças na Internet.

“Reações a piadas minhas interessa-me uma de duas: faz rir/não faz rir. O que estiver para lá disso não me diz respeito”, começou por escrever Francisco Menezes no perfil de Instagram.

“Claro que, como a minha liberdade de expressão me permite fazer as piadas que me divertirem, a de todos os outros dá-lhes o direito de reagirem como quiserem, incluindo insultar, etc, faz tudo parte, aceito isso a 100 por cento, reservando-me obviamente o direito de bloquear no MEU insta quem eu ache que está a exagerar. Isto é uma coisa”.

“Assédio e ameaças é que já estão para lá disso tudo, são injustificáveis. Nada justifica ameaçar ou assediar, independentemente de tudo. Gente anónima ou digital não intimida ninguém com mais de 14 anos, mas isso sim, já está para lá dos direitos de seja quem for”, concluiu o comediante.