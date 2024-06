Francisco Monteiro surpreendido com “mar de gente” na apresentação do livro

Francisco Monteiro, vencedor da edição de 2023 do “Big Brother”, apresentou esta terça-feira, 11 de junho, o seu livro autobiográfico.

O atual comentador do “BB” apresentou o seu livro autobiográfico – “O Improvável – De miúdo rebelde a vencedor”, esta terça-feira, 11 de junho, em Lisboa.

Francisco Monteiro contou com o apoio de Cristina Ferreira, que mantém um relacionamento com o seu irmão, e, na página de Instagram, agradeceu ao “mar de gente” que marcou presença no evento.

“Pensei que já não ficasse nervoso de forma alguma. Enganei-me! Mas também estava longe, muito longe de imaginar a quantidade de pessoas que ali estavam”, escreveu.

“Um mar de gente que nos veio encher de amor, de discursos maravilhosos, de viagens feitas para nos ver, muitos quilómetros feitos para me deixar pleno de certeza de que valeu a pena de certeza absoluta. Pelo amor de cada um/a de vocês! Obrigado, muito obrigado pelo dia de hoje e por estarem juntos a mim ao longo destes meses”, rematou.