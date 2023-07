Francisco Nunes sobre a ida para o Dubai: “Na pior das hipóteses abro uma churrasqueira”

Francisco Nunes recorreu às redes sociais para esclarecer os seguidores acerca dos seus planos no Dubai, país para onde se mudou com Liliana Aguiar.

Liliana Aguiar surpreendeu tudo e todos ao ter decidido mudar-se para o Dubai com o marido, Francisco Nunes, na esperança de ter melhores condições de vida.

Nas redes sociais, a modelo tem partilhado vários momentos desta nova fase. Desde as primeiras impressões, até aos momentos mais difíceis, durante os quais se mostrou desabada em lágrimas nas redes sociais.

Nenhum dos dois revelou o que pretende fazer no Dubai, mas Francisco Nunes recorreu ao Instagram para deixar um esclarecimento: “Tanta gente me pergunta o que é que vou fazer no Dubai. É aproveitar o meu network [rede de contactos], sempre disse e sempre defendi que vale mais do que ter milhões na conta. Vou aproveitar o meu network para desenvolver todas as minhas capacidades”, referiu.

Para os que não acreditam nas suas capacidades, Francisco também deixou claro: “Fiquem com a vossa e eu continuarei o meu caminho aqui no país das oportunidades”.

“Viro frangos há muitos anos e na pior das hipóteses abro uma churrasqueira. Com a diferença que aqui não se pagam tantos impostos”, rematou.

Recorde-se que, apesar de terem ido só os dois, nesta fase inicial, Liliana Aguiar já explicou que pretende que dois filhos iniciem o ano letivo 2023/2024 nos Emirados Árabes Unidos: “Os pais dos meus filhotes não se importam. O meu filho [mais velho] tem 18 anos, portanto já tem decisão e o pai do Salvador também não se importa, sabe que é o melhor para ele. O que vou fazer é dar o melhor aos meus filhos e muitas vezes o melhor é não estar em Portugal”, notou num direto feito no Instagram.

Liliana Aguiar e o companheiro, Francisco Nunes, são pais de Santiago, de quatro anos. A modelo é, ainda, mãe de Miguel Ângelo, de 18 anos, fruto do namoro com Miguel Ângelo Tavares, e de Salvador, de seis, da relação terminada com o ator e médico José Carlos Pereira.