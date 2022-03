Frase polémica de Ana Garcia Martins eternizada em ténis

Ana Garcia Martins está realizada porque a frase “aceita que dói menos”, que tanto disse durante a edição do “Big Brother 2020” (TVI), vai ficar eternizada em ténis.

A influenciadora digital, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, participou na equipa do “reality show” como comentadora do “Extra” e das Galas em direto. Durante as suas intervenções, celebrizou-se com a frase “aceita que dói menos”.

Agora, esta afirmação ganhou vida através de uns ténis que Ana Garcia Martins mostrou no perfil de Instagram. “Oh. Meu. Deus. A frase épica do ‘BB2020’ para sempre eternizada nestes ténis. Obrigada!” escreveu a blogger.

Além de Ana Garcia Martins, também Marta Cardoso e Pedro Crispim fizeram parte da equipa de comentadores residentes do “Big Brother 2020” e do programa “Extra”, conduzido por Maria Botelho Moniz.

Depois da última gala do “BB2020”, a comentadora fez um balanço sobre o percurso no formato. “Entrei neste projeto sem nenhuma expectativa que não a de me divertir”, escreveu.