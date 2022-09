Frederica Lima fala demasiado e revela detalhes do contrato do “BB”

Frederica Lima, companheira de Nuno Homem de Sá, e concorrente do novo “Big Brother”, na TVI, revelou alguns detalhes sobre a sua participação no “reality show”.

Tudo aconteceu durante uma conversa entre Frederica e Joana Taful na qual comentavam as intrigas que Nuno Homem de Sá protagonizou com Jaciara Dias no formato anterior. A namorado do ator falou demais e acabou por revelar alguns detalhes sobre a sua entrada no programa.

Frederica lembrou assim a saída de Leandro do programa “Big Brother – Desafio Final”: “Saiu, mas acho que supostamente tinha um concerto”.

De seguida, a concorrente abordou ainda as condições da saída de Nuno Homem de Sá: “É como o Nuno tinha uma novela, entras com data de saída praticamente”.