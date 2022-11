Frederica Lima lembra primeiro beijo com Nuno Homem de Sá

Frederica Lima lembrou, este domingo, 27 de novembro, o primeiro beijo que deu ao companheiro, Nuno Homem de Sá, no dia em que o casal celebrou dez meses de namoro.

A concorrente do “Big Brother 2022 (TVI) contou, no perfil da rede social Instagram, a forma como a relação com o ator foi crescendo de dia para dia, lembrando o primeiro beijo dos dois.

“Há dez meses tomámos o nosso primeiro café, tivemos a nossa primeira picardia, tivemos o nosso primeiro debate…e demos o nosso primeiro abraço. Nenhum de nós procurava o amor, nem uma relação nem nada que se parecesse”, começou por lembrar.

“Aqueles dez dias sem te ver, mas em que passámos horas seguidas ao telefone sem conseguirmos estar sem ouvir a voz um do outro, aqueles dez dias que tardaram em passar… e no décimo dia de afastamento, quando regressei do Norte, e demos o nosso primeiro beijo. Foi o primeiro dia de um bonito amor”, afirmou.

“Continuamos a ser duas personalidades fortes, maneiras de pensar algo semelhantes, porém, duas maneiras de agir completamente diferentes… mas conseguimos entender-nos nas nossas diferenças”, explicou.

“Amo-te muito, meu pestinha! Dez meses de nós, que parece que foi uma vida inteira! Que continuemos a sorrir, a aproveitar cada dia, momento, sonho, que continuemos a rir das coisas mais disparatadas […]. Sempre contigo, meu amor”, rematou.