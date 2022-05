Frederica Lima, namorada de Nuno Homem de Sá, volta a falar sobre “BB”: “Tem sido torturado”

Frederica Lima, companheira de Nuno Homem de Sá, voltou a usar as redes sociais do ator para acusar, mais uma vez, a TVI de manipulação e pediu apoio.

“Após três semanas de ataques constantes ao Nuno, um homem mais velho e com idade para ser pai dele, Gonçalo Quinaz atirou-se ao Nuno e a TVI não divulgou as imagens (completas)”, começou por escrever.

“Para quem ouviu o directo pode-se ouvir claramente que estão a segurar o Quinaz: ‘Pára Gonçalo, pára, pára, pára’. Percebe-se perfeitamente que é a Catarina e o Macau que o estão a segurar…mais tarde podemos ouvir os colegas aflitos com o Quinaz, assumindo que tudo aquilo será abafado mas que ele tem de ter cuidado para que não volte a acontecer”, explicou.

“É um jogo, é certo, o Nuno gosta de provocar, mas tem sido também ele muito provocado e insultado naquela casa. O Gonçalo está-se a tentar vitimizar, vai dizendo umas mentiras para tentar manipular a opinião das pessoas cá fora, continua a tentar apontar o dedo ao Nuno, mas quem acompanhou o programa percebeu muito bem que o Nuno estava calmíssimo e depois do corte no vídeo é que ele ficou mais exaltado. Com certeza não se ‘exaltou’ do nada”, afirmou.

“Peço-vos o maior apoio nesta hora, o Nuno tem sido torturado e tem pacientemente aguentado todos os insultos e faltas de respeito. Hoje, o Quinaz foi longe de mais e partiu para cima do Numo, levantou-se e dirigiu-se ao Nuno de forma agressiva. Já ontem agiu com agressividade também e tentou instigar para a agressão física após a expulsão da Ana Barbosa. Relembro que o Quinaz tem várias acusações por bater em mulheres e afins”, frisou.

“Defendam o Nuno como puderem, não é nenhum santo, mas tem tido uma paciência enorme para tantas faltas de respeito a que tem sido sujeito dia após dia deste rapaz mimado que tem idade para ter juízo e devia respeitar os outros nem que seja pelo facto do Nuno ter idade para ser pai dele”, pediu.

“O Nuno é muito calmo e paciente mas até a paciência dele vai atingir um limite…

PS: Relembro que o Quinaz escreveu o nome dos filhos no quadro porque sabia que eles estavam a ver, e depois das suas faltas de respeito com o Nuno, o Nuno respondeu ‘espero que os teus filhos estejam a ver’. Quem começou foi o Quinaz”, rematou.

Recorde-se que ainda esta semana Frederica Lima acusou Catarina Siqueira e a TVI de manipulação para denegrir a imagem de Nuno Homem de Sá. “Gostava muito, eu e todos os que assistem o 24h, que pudessem partilhar com todos os outros, inclusive com os concorrentes da casa, um BBplay com a santa Catarina. Ela que diz cobras e lagartos do Nuno a toda a hora e está constantemente a falar mal dele e a manipular os que a rodeiam sobre tudo”, escreveu.