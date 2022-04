Frederico Amaral: “Foi um dos dias mais tristes da minha vida!”

View this post on Instagram

Hoje, dia 29 de Fevereiro, o dia em que tu partiste há 4 anos. Como esquecer?! Foi um dos dias mais tristes da minha vida! Foste e sempre serás a menina mais pura que passou pela minha vida, pelas nossas vidas. Partilhamos tantas coisas boas… que saudades! Amo-te prima! Minha estrelinha! ✨♥️ “Há pessoas que quando partem, além das plantas e das flores do jardim, deixam sementes que ficam plantadas dentro de nós. Ficam a germinar no escuro e silêncio do coração. Um dia desabrocham como verdades vivas Que se perpetuam na memória do tempo” #remember #peace #family #missyou #mycousin