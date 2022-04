Fredy Costa e Carmen Mouro estão casados: “Senhor e Senhora Bravo da Costa”

Fredy Costa e Carmen Mouro já estão casados. O casal partilhou fotos da cerimónia, este sábado, 12 de dezembro.

Dois meses depois de anunciarem que serão pais, Fredy Costa, de 40 anos, e Carmen Mouro, de 43, revelaram nas redes sociais que oficializou o relacionamento amoroso depois de ter partilhado no Instagram fotos do casamento.

“Senhor e Senhora Bravo da Costa”, pode ler-se no InstaStory da apresentadora, em que surge vestida de noiva abraçada ao marido.

Já o ator partilhou uma foto a preto e branco do brinde. “Maktub [já estava escrito]”.

Carmen Mouro tem dois filhos, do relacionamento terminado com o empresário Ricardo Mouro. Fredy Costa tem quatro filhos, dois do casamento terminado com Yola Araújo e dois de relações anteriores.

Recorde-se que Carmen Mouro e Fredy Costa têm trabalhado juntos no novo programa da SIC Caras “Tu Consegues, com Carmen Mouro”.