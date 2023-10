“Fui à procura de colinho de pai”. Cláudia Vieira mostra-se em retrato com a família

Cláudia Vieira partilhou, nas redes sociais, um raro retrato no qual posa com o pai e admite ter ido procurar “colinho”.

Às vezes, o carinho e “colinho” de mãe e pai são o que é preciso quando há dias menos bons. Ou apenas porque temos saudades. Cláudia Vieira foi procurar o “colinho” do pai e posou com este para as redes sociais.

“Fui à procura de colinho de pai”, começou por escrever a apresentadora de “Casados no Paraíso”, da SIC. “Ontem almoço maravilhoso com o pai, hoje almoço incrível com a cunhada”.

“Nada como termos os nossos por perto e saber que estão bem… em determinados momentos questionamos a desarrumação deste nosso mundo, a desumanidade e atrocidades que sabemos que existem. Impossível não ficarmos de coração apertado com as notícias que nos chegam”, afirmou, referindo-se ao atual conflito no Médio Oriente.

O ataque do Hamas a Israel aconteceu no passado sábado, 7 de outubro, e causou, até ao momento, mais de dois mil mortos. Daniela Ruah e Gigi Hadid foram algumas das celebridades que se manifestaram sobre a situação.