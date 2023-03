“Fui abusada por uma pessoa da minha família”, confessa Melânia Gomes

A atriz Melânia Gomes contou, pela primeira vez, publicamente, que foi abusada por uma pessoa da sua família. Entrevista foi dada a Daniel Oliveira.

Melânia Gomes vai ser a próxima entrevistada do programa “Alta Definição”, da SIC e, no “teaser” que introduz a conversa, os seguidores de Daniel Oliveira ficaram surpreendidos pela confissão pública da atriz: “Fui abusada por uma pessoa da minha família”, conta, pela primeira vez, Melânia Gomes.

Daniel Oliveira não ficou indiferente a esta confissão íntima da artista. “A coragem da confissão de uma vida. Um relato brutal e impressionante, que é também um grito de alerta. @melaniagomes este sábado no ‘Alta Definição’, na @sicoficial resumiu o apresentador e diretor de Entretenimento da SIC.

Com uma longa carreira no Teatro e na Televisão, o trabalho de Melânia Gomes na ficção pode ser visto atualmente em “Sangue Oculto”, no terceiro canal.