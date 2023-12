Futebolista brasileiro Antony vai ser pai pela segunda vez

Nas redes sociais, Antony e a companheira, Rosilenny, anunciaram que vão ser pais pela segunda vez.

O futebolista da seleção brasileira Antony surpreendeu os seus seguidores. Nas redes sociais, o atleta e a companheira, Rosilenny Batista, anunciaram que serão pais pela segunda vez. Assim, o bebé vai juntar-se a Lorenzo, de quatro anos, o filho do casal.

“Indo para 2024 com o meu presente de 2023”, começaram por escrever no Instagram. O casal também já sabe o sexo do bebé e anunciou o nome escolhido.

“Filha, antes de ser sonhada por nós, você foi sonhada por Deus e Ele foi o grande responsável por te trazer a nós e exatamente no momento em que Ele sabia do que precisávamos. És um presente e uma bênção de Deus para nós. Vem forte que a mamã, o papá e seu irmão estamos ansiosos para te ter aqui, nossa princesa, nossa Lavinne”, anunciaram.