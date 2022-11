Futebolista Gerard Piqué compra cemitério por engano

Gerard Piqué comprou um terreno em Málaga, Espanha, com o intuito de construir um empreendimento, porém, acabou por adquirir um cemitério.

O jogador do FC Barcelona foi surpreendido com um cemitério que se encontrava nesse terreno e que contém mais de 200 campas.

O defesa central do clube catalão pretende construir um hotel luxo, mas as sepulturas encontradas adiaram as obras. No entanto, o arqueólogo Alberto Cumpian, em declarações à rádio espanhola “Hoy por hoy Málaga”, revelou que grande parte das sepulturas estavam vazias. Contudo, será necessário fazer alguns estudos para perceber melhor a origem da necrópole.

A descoberta deste cemitério não deve atrapalhar o objetivo de Gerard Piqué, que já se mostrou empenhado na construção do empreendimento de luxo.