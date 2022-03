Futebolista João Palhinha casa-se com Patrícia Palhares, finalista de “All Together Now”

João Palhinha e Patrícia Palhares já estão casados. A finalista do programa “All Together Now” revelou que trocou alianças recentemente com o jogador do Sporting.

O casal oficializou a relação amorosa, porém ainda não realizaram a cerimónia oficial, como a artista contou em direto no programa “Dois às 10”, da TVI, esta segunda-feira.

Depois de ser anunciada finalista do programa apresentado por Cristina Ferreira, na gala de domingo, Patrícia Palhares esteve em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, para fazer uma retrospetiva sobre a carreira, mas foi surpreendida por João Palhinha, que se declarou em direto.

“Nós já estamos casados. No entanto, a cerimónia ainda não sei se vai ser para o ano, se daqui a dois anos. Depende sempre da pandemia e das circunstâncias”, explicou depois de transmitido o vídeo.