Futebolista Nani anuncia nascimento da filha

Luís Carlos Almeida da Cunha, mais conhecido por Nani no mundo do futebol, já foi pai pela segunda vez, fruto do relacionamento amoroso com Daniela Martins.

Depois de ter partilhado nas redes sociais que se preparava para ser pai novamente, o futebolista, de 35 anos, anunciou, esta terça-feira, 25 de outubro, que a filha já nasceu, revelando o nome escolhido pelo casal.

“Fomos abençoados por Deus e com muita alegria no coração anunciamos a chegada da nossa princesinha. Bem-vinda ao mundo, Catarina!” pode ler-se na publicação do atleta português.

Além da bebé Catarina, o craque e a companheira também são pais de Lucas, de oito anos, que surge na fotografia.

Atualmente, Nani está ao serviço do clube Melbourne Victory da liga australiana, depois de ter passado por clubes como Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando City e Venezia.