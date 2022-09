Futebolista Ricardo Quaresma agradece mensagens de parabéns

Ricardo Quaresma fez questão de agradecer as mensagens que recebeu durante o dia do seu aniversário. O bolo foi feito pelo amigo e pasteleiro Marco Costa.

O futebolista, que se encontra sem clube, festejou os 39 anos, esta segunda-feira, 26 de setembro. Durante a celebração, o atleta esteve rodeado pela família, amigos e o bolo foi feito por Marco Costa.

No perfil de Instagram, o atleta agradeceu as mensagens de parabéns. “Muito obrigado o todos pelas mensagens. Cada uma delas ajudou a fazer do meu aniversário um dia ainda mais feliz”, afirmou.

“A maravilha de bolo que está na fotografia é da autoria do Marco Costa. O melhor bolo que a família já provou”, rematou.

O antigo concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) mostrou-se agradecido ao atleta pela escolha. “Obrigado, meu irmão! Que viva mais 39 anos, e possa ser sempre eu a fazer os bolos da tua família”, comentou o pasteleiro.