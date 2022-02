Gabriela Barros confessa ter ficado “encurralada de amores” pela Madeira

Gabriela Barros confessou, esta segunda-feira, 26 de outubro, ter ficado “encurralada de amores” pela Madeira. “Que cenário de cortar a respiração”, afirmou.

A intérprete, de 33 anos, fez as malas e viajou até à Madeira, onde tem estado a passear e a conhecer a ilha. No perfil de Instagram, a artista mostrou-se rendida durante a visita a Curral das Freiras.

“Fiquei encurralada de amores pelo Curral das Freiras. A cada degrau que subia para chegar ao famigerado miradouro, era mais uma avé maria que rezava para não ter de olhar para baixo, que aqui as alturas não são para principiantes”, contou.

Assim que chegou ao destino, Gabriela Barros deparou-se com um “cenário de cortar a respiração”.

“Mas uma vez lá chegada… Que vista, que cores, que cenário de cortar a respiração, quase que parece pintado a aquarela. Graças a Deus e à Madeira, amanhã há mais!” rematou a atriz.

Aquando da sua chegada à ilha, a artista partilhou o momento de felicidade no hotel com os seguidores. “Olha eu toda serena, toda bem-posta na minha varandinha quando de repente não me consegui conter mais. ESTOU NA MADEIRA!” afirmou.