Gabriela Barros declara-se a Rui Maria Pêgo: “Para mim o melhor”

Depois de ser entrevistada para o “podcast” do ator, Gabriela Barros declarou-se ao amigo Rui Maria Pêgo nas redes sociais.

A atriz Gabriela Barros elogiou o amigo e ator Rui Maria Pêgo depois da entrevista no “podcast” “Debaixo da Língua”, transmitido pela Rádio Comercial.

“Das pessoas que eu mais amo e que mais me conhece, entrevistou-me no novo ‘podcast’ dele ‘Debaixo da Língua’. Se trocássemos de papéis não sei o que é que lhe perguntaria. Talvez: Rui M, há limites para o humor?… e embora seja a pergunta mais feita desde 2014, tenho a certeza que ele me surpreenderia com a resposta mais criativa e inusitada”, escreveu a artista nas redes sociais.

“Já te disse e agora escrevo-o aqui para todo o Portugal ler. Há poucos por aí com essa mistura rara e inebriante que conjuga inteligência, sensibilidade, sarcasmo, referências variadas, wokeness, educação, classe, capacidade para ver e ouvir o outro e above all, o melhor sentido de humor que a cada piada tua me faz pensar: ‘será ele não vê que nós fomos feitos um para o outro?… o que é que eles têm que eu não tenho??!’”, acrescentou.

“Num tom mais sério, és genial a conduzir qualquer entrevista! Para mim, o melhor!”, concluiu Gabriela Barros.