Gabriela Sobral faz 58 anos. Veja a declaração de Inês Herédia

Gabriela Sobral completa 58 anos esta quarta-feira, 2 de agosto, e a companheira, Inês Herédia, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem.

As declarações de amor em datas especiais de Inês Herédia a Gabriela Sobral são bastante comuns. Desta vez, a atriz de “Festa é Festa”, novela da noite da TVI, recorreu às redes sociais para assinalar o 58.º aniversário da mulher. “Menina dos anos”, escreveu na legenda da fotografia na qual Gabriela Sobral surge descontraída.

Inês Herédia e Gabriela Sobral casaram-se no dia 10 de fevereiro de 2018. A atriz e a diretora de Conteúdos e Produção da Plural têm dois filhos em comum, os gémeos Luís e Tomás.

Recorde-se que, recentemente, Inês Herédia explicou o porquê de tratar os filhos por “você”: “Fui educada a tratar os adultos por você e os meus pais sempre me trataram por você também. Há por aí uma ideia implantada nos cérebros de malta que vive na caverna do Platão, de que quem trata os pais/filhos por você não tem intimidade. Em momento nenhum me faltou colo, mimo, proximidade, intimidade, antes pelo contrário”, escreveu, na altura.