Georgina mostra-se em jantar com Cristiano Ronaldo: “Meu amor lindo”

Georgina Rodríguez mostrou-se num jantar romântico com Cristiano Ronaldo em Riade, na Arábia Saudita. Refeição foi a dois.

Uma refeição a dois em Riade: com Cristiano Ronaldo a viajar pela Arábia Saudita com o Al-Nassr e Georgina Rodríguez em eventos um pouco por todo o mundo, nem sempre o casal tem tempo para um jantar mas, neste fim de semana, “Gio” e CR7 conseguiram finalmente conciliar as agendas.

“O meu amor lindo”, escreveu a empresária espanhola nas redes sociais, enquanto se mostrava a agarrar a mão do companheiro e numa imagem na qual se destacam os relógios e as jóias de luxo usados por ambos.

Recorde-se que, no início do mês passado, a empresária regressou aos grandes eventos e desfilou na passadeira vermelha de Veneza, em Itália.