Georgina Rodríguez afinal não cortou o cabelo… era peruca

Georgina Rodríguez arrasou e encantou no Festival de Veneza com o seu novo corte de cabelo, no entanto, agora sabe-se que não passava de uma peruca.

A namorada de Cristiano Ronaldo surgiu com o cabelo liso e pelos ombros, mas afinal nunca o cortou e mantém o seu cabelo longo.

A revelação foi feita por Fernando Martinez, o “hairstlylist” responsável por “look” que a argentina usou na passadeira vermelha.

O espanhol partilhou no seu perfil de Instagram fotografias da peruca usada pela modelo. “A peruca usada por Georgina Rodríguez no 78º Festival de Cinema de Veneza”, lê-se.