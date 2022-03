Georgina Rodríguez arrasa em Veneza com novo look

Georgina Rodríguez marcou presença no Festival de Cinema de Veneza e surpreendeu tudo e todos quando se apresentou com um novo look.

A namorada de Cristiano Ronaldo renovou a sua imagem e apostou num novo corte de cabelo. Georgina Rodríguez surgiu na passadeira vermelha do evento com um elegante conjunto preto composto por calças, um top cai-cai e blazer. No entanto, o que realmente chamou a atenção de todos foi o seu cabelo.

A modelo, que usava um corte de cabelo um pouco acima dos ombros, decidiu arrojar e cortar o cabelo pelo pescoço. A companheira de Ronaldo optou também por surgir com o cabelo solto e risco ao meio.

Georgina Rodríguez partilhou as imagens do evento no seu perfil de Instagram e os comentários não se fizeram esperar. “Diva de Hollywood” e “Não posso com tanto glamour” são alguns dos comentários que se podem ler na sua publicação.