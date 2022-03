Georgina Rodriguez associa-se a causa solidária e apoia crianças

A modelo espanhola associou-se a uma iniciativa solidária dedicada a apoiar as crianças carenciadas.

Georgina Rodríguez foi o rosto uniu-se à associação “Nuevo Futuro”, que pretende apoiar crianças carenciadas, ajudando-as a “ter um novo futuro”, como revelou nas redes sociais, esta sexta-feira.

“Feliz dia das crianças a todas as crianças do mundo. Em especial às que se encontram numa situação difícil. Colaboremos para que todas as crianças possam ter uma infância, ser crianças, para que não estejam preocupadas com problemas de adultos, nem tristes por questões da vida das quais não têm culpa. Vamos ajudá-las a ter um novo futuro. Merecem, são anjos”, afirmou a namorada de Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm uma filha em comum, Alana Martina, de três anos. No entanto, o internacional português é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo, também de três anos, e Cristianinho, de dez, que nasceram de recurso a gestação de substituição.