Georgina Rodríguez brilha no Festival de Cinema de Veneza

A namorada de Cristiano Ronaldo brilhou na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza, em Itália.

“Para aqui, Georgina”; “agora, para este lado”: os repórteres fotográficos presentes em mais um Festival de Cinema de Veneza não deixaram escapar Georgina Rodríguez na passadeira vermelha.

A empresária espanhola desfilou nos longos metros da “red carpet” e posou para as fotografias, uma semana depois de se ter ficado a saber do alegado noivado com Cristiano Ronaldo, celebrado no restaurante do “Chef” Olivier na Costa de Caparica.

Nas redes sociais, Georgina Rodríguez fez alusão ao festival e também ao realizador espanhol Pedro Almodóvar.