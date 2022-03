Georgina Rodríguez cria a própria marca de roupa

Georgina Rodríguez anunciou o lançamento da própria marca de roupa “Om By G”. A primeira coleção já foi revelada.

É o mais recente projeto da atual empresária. “Om By G”, a marca com roupa desenhada pela modelo espanhola que estará disponível no próximo mês de março, foi anunciada esta quinta-feira, 11 de fevereiro, no Instagram da própria.

Numa antevisão, a companheira de Cristiano Ronaldo mostrou algumas fotografias de uma sessão fotográfica em que surge com peças da primeira coleção deste projeto, “Eternal Love Drop”, com peças desportivas com um toque feminino e que estará disponível numa edição limitada.

Nas fotografias, Georgina Rodríguez surge com calças e “sweater” vermelhas, com logo da marca com um coração envolta e a posar com um ramo de rosas da mesma cor.

“Amar-se a si mesma é o início de uma eterna história de amor”, pode ler-se na descrição do Instagram da marca.