Georgina Rodríguez dá os parabéns a Ronaldo: “Enamorada de ti”

Georgina Rodríguez deu os parabéns a Cristiano Ronaldo pelo 38.º aniversário com uma mensagem de amor nas redes sociais.

Um dia depois do craque português ter celebrado o 38.º aniversário em Riade, na Arábia Saudita, com a namorada e alguns amigos, Georgina Rodríguez declarou-se nesta segunda-feira ao avançado do Al Nassr nas redes sociais.

“Dias felizes ao amor da minha vida. Enamorada de ti e do que somos juntos”, escreveu a empresária no perfil de Instagram.

Recorde-se que, ontem, Dolores e Elma Aveiro, mãe e irmã do atleta, deram os parabéns ao “capitão” da Seleção Nacional, assim como alguns clubes que o CR7 defrontou, como o Sporting – que lançou, inclusivamente, uma caixa especial com a camisola que o atleta usou no último ano em Alvalade -, o Manchester United e a Juventus.