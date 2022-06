Georgina Rodríguez declara-se a Cristiano Ronaldo: “Homem dos meus sonhos”

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo fizeram uma viagem no seu jato privado e a modelo aproveitou para mostrar alguns detalhes e declarar-se ao jogador.

A companheira do craque português publicou, no perfil de Instagram, várias fotografias junto ao capitão da seleção nacional e garantiu: “Há alguns dias com o homem dos meus sonhos”.

Recorde-se que, em abril, o casal passou pela perda de um filho no parto. No entanto, são pais de Alana Martina e de Bella Esmeralda. Cristiano Ronaldo é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos, Eva e Mateo.

Os gémeos fizeram anos, recentemente, e Georgina Rodríguez partilhou alguns pormenores da festa dos meninos.