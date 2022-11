Georgina Rodríguez declara-se a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez recorreu às redes sociais para, mais uma vez, se declarar a Cristiano Ronaldo.

Foi no dia em que Portugal jogou contra o Uruguai no Campeonato Mundial de Futebol, no Catar, que a modelo partilhou uma mensagem de amor dedicada ao craque português.

Através de um InstaStory, ferramenta do Instagram, a argentina publicou uma fotografia do jogadora e escreveu: “O amor da minha vida”.

Recorde-se que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm duas filhas em comum, Alana Martina e Bella Esmeralda. No entanto, o futebolista é ainda pai de Cristianinho e do gémeos Eva e Mateo.