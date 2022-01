Georgina Rodriguez declara-se à família: “Obrigada à minha mãe e irmã”

Georgina Rodriguez partilhou, este domingo, 30 de abril, um vídeo com alguns “bloopers” do seu “reality show” “Soy Georgina”, da Netflix, que estreou no passado dia 27 de janeiro. A espanhola aproveitou para fazer um agradecimento à sua família.

“Quero agradecer à minha família. Aquela que não soltou a minha mão desde que vim a este mundo. Obrigado à mãe e à minha irmã, Ivana Rodríguez, me acompanharam no caminho da vida, porque sempre fomos uma pequena família de três, mas isso tornou-nos incondicionais e inseparáveis. Obrigado mãe pelos valores que nos incutiste, que hoje não vivo sem. Amor e respeito”, começa por referir.

A modelo aproveitou ainda para escrever algumas palavras sobre Cristiano Ronaldo: “Obrigada Cristiano pela tua humanidade, generosidade e apoio incondicional em tudo o que faço. Caminhamos sem nos procurar, mas sabendo que nos encontraríamos”, escreveu.

“E acima de tudo a vocês, ao meu querido público que acolheu tão maravilhosamente o meu ‘reality show’ ‘SoyGeorgina’. Era inimaginável para mim estar no top 10 mundial em apenas um dia e não poderia estar mais feliz e grata”, rematou.

Recorde-se que Georgina Rodríguez despediu-se, recentemente, do Dubai, onde passou uns dias de férias com o futebolista e exibiu a sua barriga de grávida. O casal está à espera de um casal de gémeos mas tem uma filha em comum, Alana Martina. Contudo, o capitão da seleção nacional já é pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.