Georgina Rodríguez desmente rumores de má relação com família de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez é o centro de várias polémicas e rumores, nomeadamente, de notícias que indicam que existe uma má relação entre ela e a família de Cristiano Ronaldo, agora desmentida.

Em declarações à revista “Elle”, a modelo descartou completamente essa ideia bem como a de a sua irmã lhe pedir dinheiro.

“Se procuras o meu nome hoje no Google os resultados são que estou de costas voltadas com a família de Cristiano, que tenho uma irmã que me pede dinheiro e que passou-se não sei o quê com Rosalía… A minha vida é muito mais simples do que isto: não gosto dos conflitos, nunca discuto com ninguém”, contou à publicação.

De seguida, a companheira do craque português afirmou: “Mas o pior é que toda esta informação é mentira. A única coisa que quero é estar com a minha bebé no hospital”.

“Agora que sou mãe dou-me conta também da importância da figura das avós – que eu nunca tive – e valorizo mais do que nunca o papel tão importante que desempenham”, referiu.

Recorde-se que Georgina Rodríguez também falou recentemente sobre a morte do seu filho Ángel.