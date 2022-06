Georgina Rodríguez diverte-se com os filhos e amigos em Madrid

Georgina Rodríguez divertiu-se, esta quinta-feira, 2 de junho, com os filhos e amigos, em Madrid, Espanha.

A namorada de Cristiano Ronaldo esteve com Cristianinho, Alana e os gémeos, Eva e Mateo em território espanhol para desfrutar da gastronomia local e assistir a uma peça de teatro musical.

“Maravilhoso jantar no melhor hotel de Madrid, Pestana CR7 Gran Via Madrid, com a melhor vista e a melhor companhia. Terminámos uma tarde tão especial no teatro a ver ‘Rei Leão’”, partilhou.

Enquanto a espanhola passeou com a família e amigos, o atleta português foi convocado para os compromissos da Seleção Nacional. Esta quinta-feira, o craque participou no jogo entre Portugal e Espanha que acabou empatado a um golo, em Sevilha.

Os dois conheceram-se enquanto Cristiano Ronaldo vivia, em Madrid, Espanha, quando representava o Real Madrid. A espanhola e o atleta foram pais no passado 18 de abril, de uma menina. O casal esperava gémeos, contudo, o menino acabou por perder a vida no parto.

A menina recebeu o nome de Bella Esmeralda como partilharam nas redes sociais. O craque e a modelo são ainda pais de uma menina mais velha, Alana. Por sua vez, o futebolista é pai de Cristianinho e dos gémeos, Eva e Mateo.