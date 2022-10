Georgina Rodríguez e filhos em campo para apoiar Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pisou o relvado este domingo, 16 de outubro, no jogo do Manchester United frente ao Newcastle e contou com um apoio muito especial.

Através das redes sociais Georgina Rodríguez mostrou-se na companhia de Cristianinho, dos gémeos Eva e Mateo e de Alana Martina, para apoiar o craque português na partida futebolística.

“No caminho para irmos ver o papá”, escreveu a modelo como legenda das imagens que mostram a família do jogador a chegar ao estádio.

Recorde-se que recentemente Georgina Rodríguez partilhou ainda alguns momentos de romance com Cristiano Ronaldo nas redes sociais.