Georgina Rodríguez e os filhos comemoram prémio de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo celebrou mais uma conquista, que foi comemorada por Georgina Rodríguez e os filhos do casal.

Cristiano Ronaldo ganhou, no passado sábado, a Taça dos Campeões da Arábia pelo Al-Nassr no jogo frente ao Al-Hilal, de Jorge Jesus. Além disso, o CR7 conquistou ainda o prémio de melhor marcador da Taça dos Clubes Campeões Árabes.

A conquista de um prémio é motivo para celebrar. E Georgina Rodríguez, companheira do jogador, não deixou passar o momento em branco.

Nas redes sociais, Gio, como é conhecida entre os amigos, partilhou um álbum de fotografias com os filhos do casal a comemorar o prémio de Cristiano. A modelo publicou imagens nas quais se mostra a segurar o troféu do avançado, uma bota de ouro, em família e fotografias dos filhos.

“Casa” foi a palavra que usou na legenda para descrever os momentos passados com o namorado e os filhos.

Além da namorada, Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, também celebrou a conquista do jogador. “Baixa a cabeça e faz vénia ao papai. Parabéns mano…”, escreveu a empresária.