Georgina Rodríguez posa em lingerie: “Bela!”

Georgina Rodríguez mostrou-se, esta sexta-feira, em lingerie, recolhendo diversos elogios por parte de internautas.

A namorada de Cristiano Ronaldo deixou-se fotografar com uma lingerie azul, dentro do iate de luxo do internacional português. No perfil de Instagram, a espanhola publicou o resultado final.

“Wooooo”, “bela!”, “gosto tanto”, “maravilhosa”, “que corpo”, “charmosa” e “rainha” foram alguns dos comentários dos seguidores que surgiram na secção de comentários da publicação.

Fora da esfera social, Georgina Rodríguez foi alvo de uma brincadeira por parte da Netflix Espanha que elogiou a sua performance do tema “Si Por Mí Fuera” na estreia do concurso “Mask Singer – Adivina Quién Canta”.

Lembre-se que a companheira de Cristiano Ronaldo uniu-se à associação “Nuevo Futuro”, que pretende apoiar crianças carenciadas, ajudando-as a “ter um novo futuro”.

“Colaboremos para que todas as crianças possam ter uma infância, ser crianças, para que não estejam preocupadas com problemas de adultos, nem tristes por questões da vida das quais não têm culpa”, disse.

Gio e Ronaldo têm uma filha em comum, Alana Martina, de três anos. No entanto, o internacional português é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo, também de três anos, e Cristianinho, de dez, que nasceram de recurso a gestação de substituição.