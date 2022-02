Georgina Rodriguez engana-se no ano de nascimento da filha

Georgina Rodriguez mostra ser uma mãe devota e orgulhosa, mas um pequeno lapso com a filha levou às críticas dos seguidores.

A mãe da pequena Alana Martina, que fez quatro anos este mês, partilhou um vídeo com os seus seguidores que reunia um conjunto de imagens do dia de aniversário da menos. No entanto, a companheira de Cristiano Ronaldo cometeu um pequeno erro que os internautas não deixaram passar em branco.

A argentina enganou-se no ano de nascimento de Alana Martina. Na verdade a filha mais nova do craque português nasceu em 2017, mas a modelo colocou 2018 no vídeo.

Recorde-se que Cristino Ronaldo é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo. O casal prepara-se ainda para dar as boas-vindas a mais um par de gémeos. A notícia da gravidez de Georgina Rodriguez foi confirmada pelo capitão da Seleção Nacional na sua conta de Instagram.