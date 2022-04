Georgina Rodríguez exibe episódio divertido entre filhos

Os filhos mais novos de Cristiano Ronaldo surgiram divertidos a brincar no closet de luxo de Georgina Rodríguez. O momento foi partilhado nas redes sociais pela espanhola.

A namorada do internacional português publicou, esta terça-feira, no Instagram uma imagem na qual Mateo, Eva e Alana, de dois anos, preparam-se para brincar com os brinquedos e, também, com os acessórios da mãe.

“Começa cedo”, escreveu Georgina Rodríguez na legenda.

De recordar que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm uma filha em comum, Alana Martina, de dois anos. O jogador da Juventus também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, de dois, e de Cristianinho, de nove, que nasceram com recurso a gestação de substituição.

