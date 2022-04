Georgina Rodríguez exibe-se em lingerie e Ronaldo elogia

Georgina Rodríguez partilhou, este domingo, 13 de dezembro, uma fotografia em lingerie nas redes sociais e o companheiro, Cristiano Ronaldo, aplaudiu.

A companheira do “internacional” português deixou-se fotografar em lingerie no sofá, junto à sua árvore de Natal. No perfil da rede social Instagram, a espanhola publicou o resultado final.

“Amar-se a si próprio é o princípio de uma história de amor eterna”, escreveu Georgina Rodríguez.

Rapidamente, entre os diversos comentários elogiosos que surgiram na publicação, destaque para as palavras do capitão da seleção nacional. “Mamamia”, atirou o atleta da Juventus (Itália).

O casal tem em comum uma filha, Alana Martina. Por sua vez, Cristiano Ronaldo é pai de Cristianinho e os gémeos, Eva e Mateo, que nasceram com recurso a gestação de substituição.

Cristiano Ronaldo prepara-se para regressar a Portugal em fevereiro do próximo ano, quando a Juventus defrontar o FC Porto no Estádio do Dragão, em jogo a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões.