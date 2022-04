Georgina Rodríguez explica escolha da data de estreia do seu”reality show”

Georgina Rodríguez prepara-se para protagonizar o “reality show” “Soy Georgina”, na Netflix, e explicou o motivo de a estreia ser a 27 de janeiro.

A companheira do craque português aproveitou o mote do Dia Internacional do Obrigado, a 11 de janeiro, para agradecer a quem a segue.

“Obrigado, Netflix, por viver comigo uma das aventuras mais maravilhosas da minha vida e milhões de agradecimentos a todos os meus seguidores e amigos que estão ansiosos pela estreia do meu ‘reality show’”, começou por dizer.

De seguida, desvendou o que se esconde por trás do dia 27 de janeiro: “Não consigo pensar em dia melhor do que meu aniversário para o lançamento de ‘Soy Georgina’. No dia 27 de janeiro celebramos todos juntos desde 190 países. Vejo-vos na Netflix”, rematou.

Recorde-se que a modelo e o capitão da Seleção Nacional estão à espera de um casal de gémeos. O casal já tem uma filha em comum, Alana Martina. O futebolista é ainda pai de Cristianinho, e doa gémeos Eva e Mateo.