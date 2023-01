Georgina Rodríguez fala pela primeira vez após a mudança para a Arábia Saudita

Georgina Rodríguez falou pela primeira vez sobre a mudança para a Arábia Saudita, onde o namorado, Cristiano Ronaldo, assinou pelo Al Nassr.

Apesar de se tratar de um país alvo de várias críticas por não respeitar os direitos humanos e não tratar as mulheres de forma igual, a companheira do futebolista português garantiu estar “muito feliz”.

“Estou muito feliz, Cristiano, muito emocionada e vamos caminhar de mãos dadas”, começou por afirmar à revista “Hola”. “Sempre juntos com a nossa família amada”, adiantou.

A espanhola agradeceu a “receção incrível” que tiveram. “Muito obrigado Arábia Saudita pela receção incrível. Estamos muito entusiasmados com esta nova aventura e queremos agradecer a todos que a tornaram possível”, rematou.

Georgina Rodríguez está a residir na Arábia Saudita com Cristiano Ronaldo e os filhos dos dois, Cristianinho, Alana, Bella, e os gémeos, Eva e Mateo. Durante a apresentação do craque ao público, também a namorada e os filhos estiveram no relvado.