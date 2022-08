Georgina Rodríguez faz partilha divertida com Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez fez uma partilha divertida ao lado de Cristiano Ronaldo. A modelo publicou uma imagem dos dois com desenhos feitos pelo casal e colocou uma questão aos fãs.

Depois de o casal tentar fazer o retrato um do outro, a companheira do craque português do Manchester United quis saber: “Quem desenha melhor quem?”.

Recorde-se que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm duas filhas em comum, Alana Martina e Bella Esmeralda. No entanto, o “capitão” da seleção portuguesa é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.