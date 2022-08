Georgina Rodríguez faz tatuagem em homenagem a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez encantou os seus seguidores e fãs ao mostrar a sua nova tatuagem. Na imagem partilhada é possível perceber que a tatuagem é dedicada a Cristiano Ronaldo.

A modelo tatuou um “G” e um “C”, as iniciais do casal, com um coração no centro. Na legenda a companheira do craque ainda garantiu: “Na pele, na alma e no coração”.

Recorde-se que o casal tem duas filhas em comum, Alana Martina e Bella Esmeralda. No entanto, o craque português é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.

Em breve deverá estrear na plataforma de “streaming” Netflix a segunda temporada de “Soy Georgina”, que mostra a vida da empresária.