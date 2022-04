Georgina Rodríguez mostra a sua passagem pelo Festival de Cinema de Veneza

Georgina Rodríguez partilhou, este domingo, nas redes sociais um vídeo sobre a sua passagem glamorosa pelo Festival de Cinema de Veneza.

A namorada de Cristiano Ronaldo voltou a ser convidada para marcar presença na 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que aconteceu entre 2 a 12 de setembro, em Itália.

“Mais de 20 milhões de razões ara partilhar com vocês este grande dia”, escreveu, referindo-se à sua participação no formato internacional.

A empresária espanhola já tinha dividido com os fãs na referida rede social o momento em que deslumbrou ao desfilar na passadeira vermelha, uma semana depois de se ter ficado a saber do alegado noivado com Cristiano Ronaldo, celebrado no restaurante do “chef” Olivier na Costa de Caparica.

Antes de ter estado em Veneza, a namorada do internacional português da Juventus (Itália) publicou uma fotografia em que a família aparece de mãos dadas à beira da água na praia.

