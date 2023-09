Georgina Rodríguez já está em Veneza para Festival de Cinema

Georgina Rodríguez está em Veneza, onde irá marcar presença no Festival de Cinema. A companheira de Cristiano Ronaldo já é presença habitual.

Georgina Rodríguez já desfila em solo italiano. A companheira de Cristiano Ronaldo já chegou a Veneza, onde irá marcar presença no Festival de Cinema, como é habitual.

De conjunto preto, Gio, como é carinhosamente apelidada, posou em frente ao avião e partilhou o momento nas redes sociais. “O meu quinto ano em Veneza, com amor no coração”, escreveu na legenda.

Além do corpete com um decote vistoso, Gio levava algumas pulseiras de diamantes, que conjugou com uns óculos de sol da Chanel.

A publicação já conta com mais de três mil comentários. “Estou ansiosa para te ver na passadeira vermelha”, “Divina”, “Bonita Gio” e “Arrasando” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que Margarida Corceiro marcou, pela primeira vez, presença no evento internacional, a convite de uma conceituada marca de beleza, e mostrou o novo visual. A atriz deixou o loiro e rendeu-se às tonalidades mais escuras.