Georgina Rodríguez leva o filho Mateo a assistir à Fórmula 1

Este final de semana, o Grande Prémio de Fórmula 1 aconteceu em Abu Dhabi. Georgina Rodríguez assistiu à corrida do lado do filho Mateo.

A cada final de semana, os Grandes Prémios de Fórmula 1 têm como palco uma cidade e um país diferentes. Esta sexta-feira, sábado e domingo, as corridas tomaram conta de Abu Dhabi.

Várias celebridades costumam marcar presenças nos GP’s. Quem não faltou, desta vez, foi Georgina Rodríguez. Mas, a empresária não estava sozinha. “Gio” estava acompanhada do filho Mateo.

Nas redes sociais, Georgina partilhou vários registos no autódromo, nos quais surge ao lado do filho e até posou com a modelo Naomi Campbell. “Que dia maravilhoso”, escreveu na legenda da publicação.

Também no Instagram, Georgina mostrou-se, recentemente, a treinar ao lado do companheiro, Cristiano Ronaldo.