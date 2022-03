Georgina Rodríguez mostra-se a mergulhar no Mar Mediterrâneo

A namorada de Cristiano Ronaldo recordou a semana de férias em família no iate de luxo e publicou nas redes sociais um vídeo no qual surge a mergulhar no Mar Mediterrâneo.

Depois dos vários momentos que partilhou no Instagram dos dias de descanso no Mar Mediterrâneo, Georgina Rodríguez mostrou-se, esta terça-feira, a mergulhar nas águas transparentes.

Apesar da paisagem paradisíaca, o que se destacou foi a forma física da espanhola que recebeu por parte dos internautas muitos elogios na caixa de comentários.

A carregar vídeo…

Recorde-se que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm uma filha em comum, Alana Martina, de dois anos. O futebolista é também pai de Cristianinho, de dez, e dos gémeos Eva e Mateo, que nasceram de recurso a gestação de substituição.

