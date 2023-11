Georgina Rodríguez mostra-se a treinar ao lado de Ronaldo

Nas redes sociais, Georgina Rodríguez partilhou uma fotografia na qual aparece ao lado de Cristiano Ronaldo no ginásio.

Que Cristiano Ronaldo é um amante da atividade física fora do futebol, já se sabe. E Georgina Rodríguez também se tem mostrado adepta, partilhando várias vezes nas redes sociais vídeos ou fotografias a treinar.

Desta vez, “Gio” e Cristiano foram treinar juntos. No Instagram, a modelo partilhou uma fotografia, na qual aparece ao lado do companheiro, ambos no ginásio.

Após alguns rumores de uma crise no relacionamento, a empresária e Ronaldo parecem estar a atravessar um bom momento. Recentemente, ambos assistiram a um evento desportivo juntos intitulado “Battle of the Baddest“, no que Georgina afirmou ter sido “uma noite fantástica”. A competição de boxe e os espetáculos decorrem em Riade, na Arábia Saudita, onde o casal mora atualmente.