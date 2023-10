Georgina Rodríguez mostra-se ao lado de Ronaldo em “noite fantástica”

Através das redes sociais, Georgina Rodríguez partilhou novas imagens ao lado do companheiro Cristiano Ronaldo.

Juntos, apaixonados e a brilhar com diamantes. É o que mostram as novas fotografias partilhadas por Georgina Rodríguez nas redes sociais, nas quais aparece ao lado de Cristiano Ronaldo.

No Instagram, a empresária partilhou alguns registos com o companheiro e afirmou ter tido uma “noite fantástica”. O casal assistiu a um evento desportivo, intitulado “Battle of the Baddest”. A competição de boxe e os espetáculos decorrem em Riade, na Arábia Saudita, onde o casal mora atualmente.

Vários foram os elogios à partilha na caixa de comentários de Georgina Rodríguez. “Linda” e “Bonitos” foram alguns dos comentários.

Recentemente, “Gio” partilhou imagens de um jantar romântico que teve com Cristiano Ronaldo, também na capital saudita. “O meu amor lindo”, escreveu a empresária espanhola.