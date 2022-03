Georgina Rodríguez mostra-se em movimento sensual e fãs aplaudem

Georgina Rodríguez mostrou-se a abanar o “bumbum” numas calças de fato treino e com uma rosa na mão. Surpreendidos, os seguidores aplaudiram os dotes da espanhola.

A namorada de Cristiano Ronaldo gravou um “boomerang”, ou seja, um vídeo de dois segundos em que a imagem está em “loop”, no qual surge a abanar o rabo para a câmara, estando de joelhos no cão.

No perfil de Instagram, a companheira do “internacional” português surpreendeu os admiradores com a sua ousadia.

“Passaste-te da cabeça”, comentou uma seguidora na publicação de Georgina Rodríguez. “Estou contente por ter vivido tempo suficiente para ver isto”, escreveu ainda outra admiradora.

Nas redes sociais, a espanhola tem dado que falar. A namorada do futebolista da Juventus colocou uma fotografia em que aparece com uma lingerie azul no iate de luxo do companheiro.

Fora da Internet, Georgina Rodríguez juntou-se à associação “Nuevo Futuro” para ajudar crianças carenciadas a ter um “ter um novo futuro”. “Colaboremos para que todas as crianças possam ter uma infância”, escreveu.

Lembre-se que “Gio”, como também é conhecida, e Cristiano Ronaldo têm uma filha em comum, Alana Martina, de três anos. No entanto, o capitão da Seleção Nacional é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo, também de três anos, e Cristianinho, de dez, que nasceram de recurso a gestação de substituição.