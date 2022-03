Georgina Rodríguez mostra terraço da nova casa de Ronaldo em Lisboa

Georgina Rodríguez mostrou, esta quinta-feira, 27 de maio, o terraço do novo apartamento de Cristiano Ronaldo, em Lisboa.

A companheira do craque português publicou um vídeo, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, em que Cristiano Ronaldo surge a treinar esta manhã no terraço da sua nova casa.

Tal como se pode ver nas imagens, o espaço exterior do apartamento do internacional luso da Juventus tem um jacuzzi, piscina, zona de lounge com sofás, televisão e uma vista para a cidade lisboeta.

O casal já tinha sido visto pela Imprensa a sair do edifício em Lisboa, onde está situado o apartamento. Desde que chegaram à capital, os dois estiveram também no restaurante do chef Olivier da Costa.

Cristiano Ronaldo prepara-se para se juntar à Seleção Nacional no estágio para o Campeonato da Europa de Futebol.