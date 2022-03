Georgina Rodríguez diverte-se na neve da Lapónia com os filhos

Georgina Rodríguez viajou com Cristianinho, Alana e os gémeos, Eva e Mateo, para a Lapónia. A espanhola tem estado a divertir-se com os filhos na neve.

A namorada de Cristiano Ronaldo levou os filhos do atleta a conhecer o Pai Natal, brincar na neve e em parques temáticos. No perfil de Instagram, Georgina Rodríguez tem partilhado várias fotografias da diversão em família.

“A mãe mais feliz do mundo, não poderíamos estar a desfrutar mais. -15º C de amor”, escreveu.

Alana é filha de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo. Lembre-se que os dois vão voltar a ser pais novamente porque a espanhola está grávida de gémeos, tal como revelaram em outubro.

Por sua vez, o craque português do Manchester United também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, e do filho mais velho, Cristianinho. Os três nasceram com recurso a gestação de substituição.